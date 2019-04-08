Son Dakika Haberleri: Kulu'da 45 Mahalle Muhtarı Mazbatalarını Aldı

Kulu'da 45 Mahalle Muhtarı Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerini kazanan 45 mahalle muhtarı mazbatalarını aldı.

Kulu'da 45 Mahalle Muhtarı Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerini kazanan 45 mahalle muhtarı mazbatalarını aldı.

Kulu ilçesinde 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerini kazanan 46 mahalle muhtarı, Kulu İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünde mazbatalarını teslim aldı. Mazbatalarını alan muhtarlar, 5 yıllık dönemlerinde mahallelerini en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, Tavlıören Mahallesi muhtarlığı için Haziran ayında tekrar seçim yapılacağı öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:24 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Mazbatayı Aldıktan Sonra Anıtkabir'e Gideceğini Söyledi YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu'da 45 Mahalle Muhtarı Mazbatalarını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]