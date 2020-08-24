Kulu'da 5 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadın tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, ilçenin farklı mahallelerindeki 5 evde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Cuma günleri seyyar satıcı gibi ilçeye gelen 2 kadını tespit etti.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan kadınların üzerlerinde, girdikleri son evden çaldıkları para ve ziynet eşyaları ile çelik kapı açmak için kullandıkları aparatlar bulundu.

Poliste aynı suçtan kayıtları olduğu belirlenen Alev K. ve Suzan K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.