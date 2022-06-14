Kulu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ahmet Baran Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın da zemin katı suyla doldu. Binaya giriş-çıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı - Son Dakika

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