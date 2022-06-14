Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı - Son Dakika
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Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı

14.06.2022 16:14
Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı

KONYA'nın Kulu ilçesinde sağanak sonrası 5 katlı apartmanın zemin katını su bastı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde sağanak sonrası 5 katlı apartmanın zemin katını su bastı. Binaya giriş- çıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kulu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ahmet Baran Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın da zemin katı suyla doldu. Binaya giriş-çıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
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Kaynak: DHA

Kulu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı - Son Dakika

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