Kulu'da 65 yaş üstü kişiler bayramlaştı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, izinli olarak dışarı çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Ramazan Bayramını sosyal mesafe kuralına uyarak kutladı.



Korona virüsle mücadele kapsamında risk taşıdıkları için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Ramazan Bayramının birinci günü saat 14.00 ile 20.00 arasında izinli olarak dışarı çıktı. Kulu ilçe merkezinde bir araya gelen yaşlılar tedbirlerini alarak bayramlaştı. Sosyal mesafe kuralına uyarak temas etmeden bayramlaşan kişiler zor bir dönemden geçildiğini, kendilerinin de kurallara uyduğunu dile getirdiler. - KONYA