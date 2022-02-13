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Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

13.02.2022 16:27
Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle 1386214 Sokak'ta iki katlı evin birinci katındaki dairede yaşayan Neriman Öcalan'dan (76) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapı açılmayınca pencereden içeriye giren yakınları Öcalan'ı hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerini aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Öcalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında Neriman Öcalan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulu'da 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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