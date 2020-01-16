Kulu'da akıl ve zeka oyunları finali yapıldı - Son Dakika
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Kulu'da akıl ve zeka oyunları finali yapıldı

7 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde okullar arası zeka oyunları final yarışması düzenlendi.

Kulu'da akıl ve zeka oyunları finali yapıldı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde okullar arası zeka oyunları final yarışması düzenlendi.

Kulu Merkez İlkokulu Konferans Salonu'nda, 250 öğrencinin katıldığı Q-Bitz, Pentago, Mangala kategorilerindeki yarışmaların finali yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan tarafından verildi.

Yarışmaya katılan ve başarılı olan öğrencileri tebrik eden Çağlayan, "Ödül alan öğrencilerimiz, mart ayında Konya'da yapılacak yarışmada Kulu'yu temsil edecek. Hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Çağlayan, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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