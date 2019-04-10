Kulu'da Ana Sınıfı Öğrencilerinden Polise Ziyaret
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Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü etkinliği kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde ana sınıfı öğrencileri emniyet müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:25 Kaynak: İHA
Türk Polis
Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü etkinliği kapsamında Konya
'nın Kulu
ilçesinde ana sınıfı öğrencileri emniyet müdürlüğünü ziyaret etti.
Kulu Cumhuriyet Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği çerçevesinde Kulu Emniyet Müdürü Ahmet Enes
Geyik'i makamında ziyaret etti. Ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Rukiye Doğru Çiçek ve Fatma Saraçoğlu ile beraber okul müdürü Sezgin Alp eşliğinde Polis Haftası
nedeniyle polis memurlarına pasta ikramında bulunarak haftalarını kutladı. Emniyet Müdürü Ahmet Enes Geyik ana sınıfı öğrencilerine kek ve meyve ikramında bulunarak teşekkür etti. Polisler ise çocukları bürolarını gezdirerek görevleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, çocuklara trafik kazalarını ve kazalardan korunma yolları ile ilgili sine vizyon gösterimi izletilirken, trafik eğitimlerine önem verildiği konularına değinildi. - KONYA
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