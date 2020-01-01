Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

6 saat önce

Kulu İlçe Emniyet Müdürülüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ankara-Konya karayolunda yılbaşı dolayısıyla uygulama gerçekleştirildi.

Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı, System.String[]

Kulu İlçe Emniyet Müdürülüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ankara- Konya karayolunda yılbaşı dolayısıyla uygulama gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik ekipleri ile Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Ankara-Konya yolunda denetim gerçekleştirildi.

Uygulamada GBT sorgulamaları, evrak ve belgeleri kontrol edilerek araçlarda arama yapıldı.


Gün boyunca süren denetimde 4 araç trafikten men edilirken, eksikliklerden dolayı 4 sürücüye toplamda 794 lira cezai işlem uygulandı.


Yapılan denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç da katıldı.

Jandarma, Ankara, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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