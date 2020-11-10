Kulu'da Atatürk vefatının 82'inci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Bayrakların yarıya indirildiği program, günün anlam ve önemini belirten yapılan konuşmanın ardından sona erdi.

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