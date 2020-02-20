Kulu'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
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Kulu'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli etkinliklere ilçeyi temsil eden öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Kulu'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde çeşitli etkinliklere ilçeyi temsil eden öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.


Okullar arası düzenlenen müzik yarışmasında Türkiye birincisi, Amasya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi, Haydi Bil Bakalım yarışmasında ilçeyi temsil eden öğrenciler, MMA Karışık Dövüş Sanatları müsabakalarında derece alan öğrenciler, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, "İlçemizi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimize bu yolda katkı sağlayan okul idarecilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederim." dedi.

Çağlayan, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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