Kulu'da bayram öncesi trafik denetimi
30 dakika önce
Konya'nın Kulu ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun yaşandığı yollarda kontroller artırıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde, Ramazan Bayramı
öncesi trafik yoğunluğunun yaşandığı yollarda kontroller artırıldı.
Kulu Emniyet Müdürlüğü
trafik ve sivil asayiş ekipleri sürücüleri denetlendi. Ankara-Konya yol güzergahında gerçekleşen denetimde seyir halindeki araç sürücüleri durdurularak evrak ve belgeleri kontrol edildi. Yolcuların kimlik bilgileri incelenirken durdurulan araçlardan 4'üne eksik evrak nedeniyle toplamda 813 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği öğrenildi. - KONYA
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