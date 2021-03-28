Kulu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Kulu ilçesinde, Merkez Camide kılınan akşam namazının ardından Berat Kandili programı gerçekleştirildi. Programda, cami müezzini Merzuk Bülbül'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cami imam hatibi İsa Portakal ve müftülük görevlisi Şefik Erdoğan tarafından ilahi ve mevlid okundu. Kandil programı, müftü Muhsin Yıldız tarafından kıldırılan yatsı namazıyla sona erdi. - KONYA

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