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Kulu'da biçerdöver fiyatları belirlendi - Son Dakika

Kulu'da biçerdöver fiyatları belirlendi

24.06.2021 15:03
Kulu'da biçerdöver fiyatları belirlendi, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde tarımsal alanlarda çapa, yolma, biçerdöverle hasat ve mastarla biçme fiyatları yapılan anlaşmayla belirlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde tarımsal alanlarda çapa, yolma, biçerdöverle hasat ve mastarla biçme fiyatları yapılan anlaşmayla belirlendi.

Kulu'da 2021 yılında tarımsal alanlarda çapa, yolma, biçerdöverle biçme ve mastarla biçme bedelleri belirlendi. Ziraat Odası konferans salonunda yapılan toplantıda biçerdöverle hasat, mastarla hasat ve tarımsal alanlarda yolma fiyatlarının belirlendiğini belirten Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, tarımsal alanda ekili olan arpa, buğday, yulaf gibi mahsullerin hasadında dekar başına 19 TL, el ile kimyon yolmanın dekar başına 100 TL, biçerdöverle mercimek hasadının dekar başına 25 TL ve mastarla mercimek hasadının da 25 TL olarak belirlendiğini söyledi. Öztürk, tarlada yolunmuş deste halinde olan kimyonların biçerdöver tablasına atım fiyatının dekar başına 19 TL, pancar çapalamanın ise dekar başına 150 TL olarak anlaşmaya varıldığını belirtti. - KONYA

Kulu'da biçerdöver fiyatları belirlendi

Ziraat Odası, Türk Lirası, Konya, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kulu'da biçerdöver fiyatları belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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