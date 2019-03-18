Kulu'da Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni
1 saat önce
Kulu'da Çanakkale şehitleri için anma töreni düzenlendi.
Kulu
'da Çanakkale
şehitleri için anma töreni düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı programı ve çorba ikramı ile başlayan etkinlikler Kaymakam Ali Edip Budan
ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız
'ın Atatürk
Anıtı'na çelenk koymasıyla devam etti.
Çelenk bırakılmasının ardından anma törenleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sürdü.
Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı şehitler için dua edildi.
Programa Kaymakam Ali Edip Budan
, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Şehit yakınları, daire amirleri, siyasiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:29 Kaynak: AA
1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi
Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz