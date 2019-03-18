Son Dakika Haberleri: Kulu'da Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni

Kulu'da Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni

1 saat önce

Kulu'da Çanakkale şehitleri için anma töreni düzenlendi.

Kulu'da Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni, System.String[]
Kulu'da Çanakkale şehitleri için anma töreni düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı programı ve çorba ikramı ile başlayan etkinlikler Kaymakam Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla devam etti.

Çelenk bırakılmasının ardından anma törenleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sürdü.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı şehitler için dua edildi.

Programa Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Şehit yakınları, daire amirleri, siyasiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Ali Edip Budan, Çanakkale, Kulu, Güncel
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