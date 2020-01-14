Kulu'da çatı yangını - Son Dakika
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Kulu'da çatı yangını

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

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Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.


Alınan bilgiye göre ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Bozan Mahallesi'nde Ali Kavak'a ait müstakil evde bacadan çıktığı öğrenilen çatı kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.


Çıkan yangında hasar meydana geldi.

Ali Kavak, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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