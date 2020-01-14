Kulu'da çatı yangını - Son Dakika

Kulu'da çatı yangını
6 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Bozan Mahallesi'nde Ali Kavak'a ait müstakil evde bacadan çıktığı öğrenilen çatı kısa sürede alev aldı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Çıkan yangında hasar meydana geldi.
Son Dakika Son dakika: Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi