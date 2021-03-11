Kulu'da çiftçilere 107 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kulu'da çiftçilere 107 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı

11.03.2021 00:57
Kulu'da çiftçilere 107 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde nadas alanlarının daraltılması amacıyla hazırlanan, mercimek üretiminin gerçekleştirilmesi kapsamında 75 çiftçiye yüzde 75'i hibeli 107 ton yeşil ve kırmızı mercimek törenle dağıtıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde nadas alanlarının daraltılması amacıyla hazırlanan, mercimek üretiminin gerçekleştirilmesi kapsamında 75 çiftçiye yüzde 75'i hibeli 107 ton yeşil ve kırmızı mercimek törenle dağıtıldı.

Kulu ilçesinde nadas alanlarının dağıtılması amacıyla 75 çiftçiye yüzde 75 hibeli 107 ton yeşil ve kırmızı mercimek dağıtıldı.

Kulu semt pazarında düzenlenen dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin Karadeniz, "Tarım ve Orman Bakanlığımız 2021 yılı yatırım programı dahilin de il müdürlükleri tarafından hazırlanarak uygun görülen; 'Bitkisel Üretimi Geliştirmesi Projesi' uygulanmaya başlamıştır. Bu yıl ilimizde 4 milyon 750 bin liralık bütçe ile mercimek, kuru fasulye, arpa ve yulaf üretiminin geliştirilmesi projeleri yürütülecektir. Türkiye'de yemeklik tane baklagiller içerisinde önemli bir yeri olan mercimek, içerdiği protein oranının yüksek olması (yüzde18 - 36) nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. İlimizde 133 bin 707 dekar alanda yeşil ve kırmızı mercimek ekim yapılmaktadır. 9 bin 764 ton yeşil mercimek ve 6 bin 120 ton kırmızı mercimek hasadı gerçekleşmektedir. Konya ülkede yeşil mercimek ekim alanı ve üretim miktarı bakımından 2. sırada yer almaktadır" dedi.

"200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu 20.000 dekarda çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz"

Mercimek, toprak seçiciliğinin az olması, kışa ve kurağa dayanıklılığının yüksel olması ve kökleri sayesinde toprağa havadaki azotu bağlaması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu anlatan Karadeniz, "TÜİK 2018/2019 pazarlama yılı verilerine göre ülkemizin yeterlilik oranı kırmızı mercimek için yüzde 75, yeşil mercimek için yüzde 87'dir. İlimizde arz açığının azaltılması, nadas alanlarının değerlendirilmesi, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması ve toprak yapısının düzeltilmesi için ve mercimek üretim alanlarının artırılması için 'Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' müdürlüğümüz tarafından 2021 yılında yürütülecektir. Proje kapsamında Kulu, Cihanbeyli, Kadınhanı, Sarayönü ve Hüyük ilçelerimizde sertifikalı mercimek tohumu dağıtımları yapılmakta olup; bugün projenin uygulandığı tüm ilçelerimizde yüzde 25 çiftçi, yüzde 75 bakanlık katkılı 1 milyon 968 bin 500 lira bütçeli 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu 20 bin dekarda çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara duvar saati ve günün anısına hediye takdim edildi. Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Konya Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ve çiftçiler katıldı. - KONYA

Tohumculuk, Karadeniz, Tarım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kulu'da çiftçilere 107 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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