Son Dakika Haberleri: Kulu'da Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" Dağıtıldı

Kulu'da Çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası" Dağıtıldı

53 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikası" dağıtıldı.

Kulu'da Çiftçilere
Konya'nın Kulu ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere "İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikası" dağıtıldı.

İlçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından başta kimyon üreticileri ile fasulye, çörek otu ve anason yetiştiriciliğini yapan çiftçilere İTU sertifikası dağıtımı gerçekleşti.

Uygulamaya destek sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Oda Başkanı İsmet Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uygulama doğamıza ve insanımıza saygılı bir çiftçiliği öngörmektedir. İyi Tarım Uygulamaları ile birlikte sadece kimyon ekimi yapan 715 çiftçimiz, yaklaşık olarak 75 bin dekarda 7,5 milyon lira para kazanmaya hak kazanmıştır. Bakanlığımızın da uygulama kapsamında 8 milyon lira destek sağlayacak. Çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:09 Kaynak: AA

Konya, Kulu, Güncel
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