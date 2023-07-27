Kulu'da çiftlik yangınında 33 büyükbaş hayvan öldü - Son Dakika
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Kulu'da çiftlik yangınında 33 büyükbaş hayvan öldü

27.07.2023 23:12

Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftlikte saman balyalarının alev alması sonucu çıkan yangında, ahırda bulunan 170 büyükbaştan 33'ü hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde çiflikte saman balyalarının alev alması sonucu ahırdaki 170 büyükbaştan 33'ü öldü.

SAMAN BALYALARI ALEV ALDI

Yangın, öğleden sonra Uzunkuyu Mahallesi'nde, Ercan E.'ye ait çiftlikte meydana geldi. Çiftlikteki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev alırken, yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki ahıra da sıçradı.

33 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ahırdaki zincirle bağlı olan 170 büyükbaştan 137'sini kurtarırken, alevlerin arasında kalan 33 büyükbaş ise telef oldu.

Alevler ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Kulu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kulu'da çiftlik yangınında 33 büyükbaş hayvan öldü - Son Dakika
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