Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü - Son Dakika
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Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü

20.06.2022 16:11
Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde iki katlı evin son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin dumanları fark etmesiyle aile dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü - Son Dakika

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