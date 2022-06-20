Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde iki katlı evin son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, İtfaiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kulu'da çıkan ev yangını söndürüldü - Son Dakika

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