Kulu'da çıkan fırtına ağacı kökünden söktü - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde dün akşam etkili olan rüzgar, zarara neden oldu.

Rüzgarın fırtınaya dönmesi nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'nde bir apartmanın çatısından kopan büyük bir sac parçası yandaki bir apartmanın önünde duran park halindeki iki otomobilin üzerine büyük bir gürültüyle düştü. Olay, çevrede paniğe neden oldu, otomobillerde hasar oluştu.

Ankara-Konya kara yolu üzerinde ise bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülüp devrildi. Ağaç, itfaiye ve belediye ekiplerinin çabasıyla kesilip parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı. Parklarda banklar ve çöp konteynerleri de rüzgarın şiddetiyle devrildi.

Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde de elektrik kesintileri meydana geldi.