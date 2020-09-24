Kulu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Kulu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesinde Ali Kavut'a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri kendilerini dışarı atarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak, bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürdü. Müstakil ev kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

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