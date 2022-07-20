Olay, Kulu merkez Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Furkan B., cadde üzerinde yabancı plakalı araçtan inen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şahıslar tarafından darp edilen genç yaralandı. Şüpheli şahıslar araçlarına binip uzaklaşırken, yaralanan genç çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA

Ankara, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kulu'da darp edilen genç hastanelik oldu - Son Dakika

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