Kulu'da denetim yapan polislere tatlı ikramı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara-Konya kara yolunda denetim yapan polis ekiplerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından tatlı ikramında bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan ve beraberindeki personel, Ankara-Konya kara yolunda görev yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine tatlı ikramında bulunarak, Polis Haftası'nı ve Berat Kandili'ni kutladı.

Zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"Polis Haftası ve Berat Kandili münasebetiyle görevi başındaki polis arkadaşlarımıza ziyarette bulunduk. Kandil münasebetiyle 7/24 görevde olan polis memuru, sağlık personelimiz ve tüm diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliğini hem sağlama açısından hem de kurallara uymaları noktalarında güzel bir uygulamada bulunuyorlar. Bu bağlamda gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekse emniyet mensubu, sağlıkçılar ve tüm kamu personelimizle bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle polis teşkilatımızın 175. Kuruluş yıl dönümlerini ve haftalarını tebrik ediyorum."

Ekipler de Çağlayan ve personele ziyaretleri için teşekkür etti.