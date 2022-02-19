Kulu'da durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde durdurulan otobüsteki bir kişinin üzerinden uyuşturucu hap çıktı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya seferi yapan otobüsü ilçe girişinde durdurdu.
Yolculardan E.S'nin sırt çantasında uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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