Kulu'da ekin yangınları - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde iki bölgede çıkan ekin yangını, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yazıçayır Mahallesi'nde Ramazan Gürşen ve Cevcet Oğuz'a ait buğday ekili tarlalarda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bir diğer yangın ihbarı Karacadağ Mahallesi'nden geldi. Mahmut Aktan'a ait buğday ekili alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürdü.

Çıkan yangınlarda yaklaşık 15 dekar alan yanarak kül oldu.



Yangınların çıkış sebebi jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor.