Son Dakika Haberleri: Kulu'da ekipler plakasız motosikletlere göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kulu'da ekipler plakasız motosikletlere göz açtırmıyor

3 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik polis ekipleri tarafından plakasız, belgesiz ve çalıntı motosikletlere göz açtırılmıyor.

Kulu'da ekipler plakasız motosikletlere göz açtırmıyor, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik polis ekipleri tarafından plakasız, belgesiz ve çalıntı motosikletlere göz açtırılmıyor.


Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, ilçede son zamanlarda artan plakasız, ruhsatsız, belgesiz motosikletlerin, trafiği tehlikeye sokmaları nedeniyle 3 gün boyunca ilçe genelinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan çalışmalar ve uygulamalar doğrultusunda, trafikte tespit edilen 39 adet plakası olmayan, evrak ve belgeleri eksik olan motosikleti, gerekli işlemleri uyguladıktan sonra çekici yardımıyla toplayarak otoparka götürdü.


Öte yandan, Kulu genelinde bu tarz uygulamaların bundan sonra da 24 saat devam edeceği öğrenildi. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya annenin feryadı yürekleri dağladı ne yaptın özlem
Çin'de yaşanan rehine krizi akıllara Batman'daki otogar vahşetini getirdi Gelinini öldürmesin diye oğlunu ihbar etti Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldüren zanlı: beni aldattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu'da ekipler plakasız motosikletlere göz açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]