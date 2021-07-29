Kulu'da esnafın bulduğu altın bilezik, sahibine teslim edildi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde esnaf tarafından bulunan altın bilezik sahibine teslim edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden geçtiğimiz hafta ilçeye düğüne gelen Ayşe Utanç, değeri 35 bin lira olan bileziği kolundan düşürdü.

Kolundaki bileziği düşürdüğünü fark eden Ayşe Utanç, aramaları netice vermeyince, önce Belediye anons merkezinden, ardından sosyal medyadan kayıp paylaşımı yaptı.

Sosyal medyada paylaşımı gören ve ilçede esnaflık yapan Mehmet Akif Güçlü, aileye ulaşarak bileziği bulduğunu ve halen kendisinde olduğunu söyledi. Aileye ait olduğu belirlenen bilezik Güçlü'nün iş yerinden teslim alındı.

Bileziği, Ahmet Baran Caddesi'nde markete giderken yol kenarında bulduğunu söyleyen Güçlü, "Önce sahte olduğunu zannettim, eve götürdüm. Çocuklar bununla oynuyordu. Sosyal medyada kayıp ilanını görünce fark ettim ve sarrafa gösterdim. Gerçek olduğunu öğrenince aileyle irtibat kurduk." dedi.

Arama yapmak için ilçeye çok defa geldiklerini ve bileziği bulma umudunu kaybettiğini dile getiren Ayşe Utanç, "İyi insanların eline geçmiş, herkese teşekkür ediyorum." dedi.