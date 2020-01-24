Kulu'da ev yandı - Son Dakika

Kulu'da ev yandı
6 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ziver Önen'e ait, Cumhuriyet Mahallesi 138250. Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Son Dakika Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti