Kulu'da Ev Yangını : 1 Yaralı

Kulu ilçesindeki bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Kulu ilçesindeki bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi, Kudbettin Gündüz Caddesi'nde evde tek başına yaşayan Hamza Budak'a (65) ait evin ikinci katında yangın çıktı.



Soba yakmaya çalışırken halıya sıçrayan ateşi söndüremeyen Budak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.



Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen ev sahibi Budak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Budak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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