Kulu'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da ev yangını - Son Dakika

Kulu'da ev yangını

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ziver Önen'e ait, Cumhuriyet Mahallesi 138250. Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kulu'da ev yangını

İtfaiye, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın, toz fırtınası ve sel felaketinin ardından 'ölümcül örümcek' tehdidi
Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır Elazığ'daki deprem anı bir restoranda böyle görüntülendi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 01:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulu'da ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]