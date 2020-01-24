Kulu'da ev yangını - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ziver Önen'e ait, Cumhuriyet Mahallesi 138250. Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.