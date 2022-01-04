Kulu'da evin bahçesindeki inşaat malzemeleri çalındı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan inşaat demirleri ve malzemesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Yeni Mahalle 138703 Sokak üzerinde bulunan Eyüp T.'ye ait müstakil evin bahçesinde bulunan 19 adet inşaat demiri, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet pencere korkuluk demiri ve 1 adet çapa makinesi gece saatlerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Olayı fark eden ev sahibi Eyüp T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık olayına karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA