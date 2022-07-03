Evde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisler, evdeki metal eşyaların çalındığını, garajda bulunan otomobil ve motosiklet için de hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık - Son Dakika

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