Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi

Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık

03.07.2022 12:38
Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin müstakil evine giren hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi ailenin müstakil evine giren hırsızlar çaldıkları eşyalarla kayıplara karıştı.

Cumhuriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde, Abbas Küçükgöl'e ait müstakil evin pencere korkuluğunun kırık olduğunu fark eden yakınları durumu polise bildirdi.

Polisler, evdeki metal eşyaların çalındığını, garajda bulunan otomobil ve motosiklet için de hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğunu belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ev sahibi Abbas Küçükgöl'ün vefat ettiği, yakınlarınınsa İsveç'te yaşadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı Karatay Lavanta Bahçesi kapılarını vatandaşlara açtı KSO Başkanı Kütükcü: 'Konya, ilk 6 ayda 185 ülkeye ihracat yaptı' KSO Başkanı Kütükcü: 'Konya, ilk 6 ayda 185 ülkeye ihracat yaptı'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 12:55:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kulu'da gurbetçi ailenin evinden hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement