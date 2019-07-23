Kulu'da hacı adayları dualarla uğurlandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde 36 hacı adayı, vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:48 Kaynak: İHA
'nın Kulu
ilçesinde 36 hacı adayı, vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı. Hac
görevini yerine getirmek isteyen toplam 164 kişi içerisinden, Kulu genelinde 36 hacı adayı Kulu Merkez Cami önünde bir araya geldi. 9. hac kafilesi olarak giden adayları uğurlama töreninde duygusal anlar yaşadı. Hacı adayları Müftü
Vekili Yusuf Sancar'ın dualarıyla Konya Hava Alanından Mekke
'nin Cidde şehrine uçuş yapmak üzere dualarla uğurlandı. - KONYA
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