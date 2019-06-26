Son Dakika Haberleri: Kulu'da hasat dönemi başladı
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Kulu'da hasat dönemi başladı

31 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2019 yılı hasat döneminin başladığını belirterek, bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.

Kulu'da hasat dönemi başladı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2019 yılı hasat döneminin başladığını belirterek, bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2019 yılı arpa, buğday, yulaf ve çavdar hasadına başlandığını belirterek, Kulu'ya bağlı Kırkkuyu, Bozan ve Tuzyaka mahallelerinde çiftçileri ve biçerdöver sahipleri ile sürücülerini ziyaret etti. Bazı çiftçilerin mahsul hasadından verim konusunda memnun kalmadıklarına değinen Öztürk, girdilerin çok yüksek olması, mazot ve gübre fiyatları konusunda çiftçilere yardımcı olunmasını istedi. 2019 yılında yağışların az olması nedeniyle verim ve kalitenin çok düşük olduğu, çiftçilerin zor durumda kalmasının kaçınılmaz olarak görüldüğünü ifade eden Öztürk, Kulu genelinde bütün çiftçilere hayırlı bol kazançlı olması dileklerinde bulundu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
Cengiz Öztürk, Kulu, Güncel
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