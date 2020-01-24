Kulu'da iki otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Kulu'da iki otomobil çarpıştı

17 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kulu'da iki otomobil çarpıştı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara yönüne gitmekte olan M.D.'nin kullandığı 34 BHE 654 plakalı otomobil ile Karacadağ istikametinden Ankara yönüne dönmekte olan F.T.'nin kullandığı 42 GD 698 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında F.T. idaresindeki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yaralanma meydana gelmezken, otomobillerde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı yolun bir kısmının kapanması üzerine, trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra yol trafiğe tamamen açıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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