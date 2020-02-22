Kulu'da ilkokul öğrencilerine doktorluk mesleği anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da ilkokul öğrencilerine doktorluk mesleği anlatıldı - Son Dakika

Kulu'da ilkokul öğrencilerine doktorluk mesleği anlatıldı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkokulu öğrencilerine doktorluk mesleği tanıtıldı.

Kulu'da ilkokul öğrencilerine doktorluk mesleği anlatıldı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkokulu öğrencilerine doktorluk mesleği tanıtıldı.

Kulu Merkez İlkokulu konferans salonunda yapılan tanıtımda, Doktor Ömer Özgür ve Hemşire Yıldız Can tarafından sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler verildi.

Sinevizyon gösterimi eşliğinde yapılan bilgilendirmede, ilk okul öğrencilerine, doktorların eğitim süreci, iş hayatına başlama şekli, özelde çalışma ve kamuya atanma, doktorluk mesleğinin gerektirdiği kişilik özellikleri ve çalışma şartları anlatıldı.

Doktorluk mesleğini seçmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunularak, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Ömer Özgür, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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