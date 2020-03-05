Kulu'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı - Son Dakika

Kulu'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuması yarışması düzenlendi.

Kulu'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması yapıldı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuması yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 21 ilkokul öğrencisi İstiklal Marşı'nı güzel okumak için çaba gösterdi. Jüri, diksiyon, ezber, vurgu, tonlama ile okuma, duraklamalar, ses tonu, şiir diline uygunluk, kelimeleri doğru ifade etme ve sahnede hakimiyet gibi kriterlere göre öğrencilere puan verdi.

Yarışmada, Canımana Şehit Murat Uçar İlkokulu öğrencisi Halil Konkur birinci seçilirken, Yazıçayır İlkokulu öğrencisi Nihal Avcı ikinci ve Yavuz Selim İlkokulu öğrencisi Halime Okan ise üçüncü oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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