Son Dakika Haberleri: Kulu'da istişare toplantısı
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Kulu'da istişare toplantısı

1 saat önce

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığında istişare toplantısı düzenlendi.

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Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığında istişare toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan'ın ev sahipliğinde AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer'in de katıldığı, "Kulu için ne yapabiliriz ?" konulu istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçeye kurulması düşünülen organize sanayi, çeşitli sportif alanlar ve stat konuları ile eğitim yatırımları ele alındı. Projelerin hayata geçirilmesi için girişimlerin hızlandırılması, gereken hizmetlerin kazandırılması için çalışmalara başlanacağı konusunda ortak karar alındı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:28 Kaynak: İHA
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