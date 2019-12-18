Kulu'da kalorifer dairesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da kalorifer dairesinde yangın - Son Dakika

Kulu'da kalorifer dairesinde yangın

7 saat önce

Konya'nın kulu ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kulu'da kalorifer dairesinde yangın, System.String[]

Konya'nın kulu ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle 138667 Sokakta bulunan bir evin kalorifer dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.D.'ye ait evin kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından ev halkı ve komşular tarafından çeşme hortumu ile alevlere müdahale edilerek söndürülmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının kaloriferin dinamosundan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - KONYA

Yeni Mahalle, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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