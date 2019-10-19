Kulu'da kamyonet yanarak kullanmaz hale geldi
1 saat önce
Kulu ilçesinde park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Kulu ilçesinde park halindeki bir kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kemaliye Mahallesi Hüseyin Baran Caddesi'nde park halinde duran Sakine Kasımoğlu'na ait 68 AAL 062 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında kamyonet tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
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