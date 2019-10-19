Son Dakika Haberleri: Kulu'da kamyonetin kundaklandığı iddiası
Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da kamyonetin kundaklandığı iddiası

Kulu'da kamyonetin kundaklandığı iddiası

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, park halindeki kamyonetin kundaklandığı iddia edildi.

Kulu'da kamyonetin kundaklandığı iddiası, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde, park halindeki kamyonetin kundaklandığı iddia edildi.


Merkez Kemaliye Mahallesinde M.K.'ye ait açık kasa kamyonet iddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Aracın yandığını görenler bahçe sulamada kullanılan hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesi sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Polisin incelemesi sonrası aracı kundakladığı iddiası üzerine araştırma başlatıldı. - KONYA

Kemaliye, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:11 Kaynak: İHA
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