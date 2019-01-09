Kulu'da Kar Nedeniyle Dinlendirilen Araçlar Yola Çıktı
1 saat önce
Etkili kar yağışı nedeniyle Kulu ilçe girişinde trafik ekipleri tarafından dün gece durdurularak zorunlu dinlendirilen tır ve kamyonların bu sabah yeniden trafiğe çıkışına izin verildi.
Etkili kar yağışı nedeniyle Kulu
ilçe girişinde trafik ekipleri tarafından dün gece durdurularak zorunlu dinlendirilen tır ve kamyonların bu sabah yeniden trafiğe çıkışına izin verildi.
Kaza yaşanmaması için sürücülere araç takip mesafesini koruyarak ilerlemeleri konusunda uyarıda bulunan trafik ekipleri, araçları, aralarına uzun mesafeler bıraktırarak trafiğe yeniden çıkışlarına izin verdi.
Öte yandan kara yolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:53 Kaynak: AA
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
ABD Polisi, 3 Saat Boyunca Kapı Zilini Yalayan Adamı Arıyor
Palulular Derneği Başkanı'ndan Palu Ailesine Tepki: Sadece Soyadı Benzerliği, Bizim Yapımızda Sevgi Vardır