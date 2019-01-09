Son Dakika Haberleri: Kulu'da Kar Nedeniyle Dinlendirilen Araçlar Yola Çıktı

Kulu'da Kar Nedeniyle Dinlendirilen Araçlar Yola Çıktı

1 saat önce

Etkili kar yağışı nedeniyle Kulu ilçe girişinde trafik ekipleri tarafından dün gece durdurularak zorunlu dinlendirilen tır ve kamyonların bu sabah yeniden trafiğe çıkışına izin verildi.

Kulu'da Kar Nedeniyle Dinlendirilen Araçlar Yola Çıktı, System.String[]
Etkili kar yağışı nedeniyle Kulu ilçe girişinde trafik ekipleri tarafından dün gece durdurularak zorunlu dinlendirilen tır ve kamyonların bu sabah yeniden trafiğe çıkışına izin verildi.

Kaza yaşanmaması için sürücülere araç takip mesafesini koruyarak ilerlemeleri konusunda uyarıda bulunan trafik ekipleri, araçları, aralarına uzun mesafeler bıraktırarak trafiğe yeniden çıkışlarına izin verdi.

Öte yandan kara yolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Sabah, Kulu, Güncel
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