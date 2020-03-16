Kulu'da kar yağışı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Konya'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ekili olmaya başladı.

Kulu ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, kent beyaz bir örtüyle kaplandı.

Konya- Ankara kara yolunda da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Salı ve Çarşamba günü de aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.