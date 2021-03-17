Kulu'da kar yağışı çiftçileri sevindirdi - Son Dakika

Kulu'da kar yağışı çiftçileri sevindirdi
17.03.2021 11:33
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Kulu'da havaların önce yağmurlu ve sonrasında kar yağışlı geçeceği tahminleri üzerine çiftçiler fırsatı değerlendirmek için tarlalara üst gübrelemelerini yaptı. Dünden itibaren aralıklı yağan yağmurun ardından gece geç saatlerdeki kar yağışıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 6-7 santimetre olurken, çevre mahallelerde ise yaklaşık 10 ila 12 santimetre olduğu öğrenildi. Çiftçiler yağışların devam etmesiyle bereketli bir yıl olacağını, attıkları gübrelerin ise yağan kar ve yağmur ile birlikte eriyip toprağa geçerek mahsule fayda sağlayacağını belirtti. - KONYA
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