Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

03.03.2022 11:13
Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Konya'da etkili olan kar yağışı tipi hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Cihanbeyli-Konya karayolu yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Kulu ilçesinde trafik ekipleri, Konya istikametine giden tüm araçların geçişlerine bir süre izin vermedi. Karayolunda tedbirlerin alınmasının ardından Cihanbeyli-Konya karayolunda bekletilen araçların kontrollü bir şekilde hareket edilmesine izin verilmeye başlandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrollü geçişlerin izin verilmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu. - KONYA

Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

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Aksaray Konya Yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı Aksaray Konya Yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Cihanbeyli, Tragger, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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