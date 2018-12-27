Son Dakika Haberleri: Kulu'da Kaymakamlık Voleybol Turnuvası Gelirleri Yemen'e Gönderildi

Kulu'da Kaymakamlık Voleybol Turnuvası Gelirleri Yemen'e Gönderildi

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvasının gelirleri Yemen'e gönderildi.

Kulu'da Kaymakamlık Voleybol Turnuvası Gelirleri Yemen'e Gönderildi, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvasının gelirleri Yemen'e gönderildi.

Kulu Kaymakamlığı tarafından organize edilen başta okullar olmak üzere, mahalleler, esnaflar ve diğer karma takımlardan oluşan toplam 10 takım eleme usulüyle yapılan voleybol turnuvasında yarıştı. Turnuvanın finali Atakanlar takımı ve Tuzyakalılar takımı arasında Gençlik ve Spor Kapalı Spor Salonunda oynandı. Mücadeleyi Atakanlar takımı 3-1 kazandı. Müsabakaların ardından müsabakanın gerçekleştiren sponsora plaket, mücadelelerde birinci ve ikinci olan takımlara ise madalya ve kupaları Kulu Kaymakamı Edip Budan tarafından verildi.

Plaket töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Edip Budan, "Ben organize edilen voleybol turnuvasına katılan 10 takıma çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya katılım ücreti olan bir meblağ toplandı. Biliyorsunuz katılım ücreti olarak madalya, kupa ve benzeri şeyler karşılanır diye düşünmüşlerdi arkadaşlar. Ama malum biliyorsunuz ümmet bir kardeştir. Yemen'de kardeşlerimiz var. Çok mağdur ve mazlum durumdalar. Hamdolsun ülkemiz de dünyada artık güçlü bir konuma geldi, gelmeye de devam ediyor. Bunun en büyük göstergesi de mağdur ve mazlumların yanında olmak ve onlara yardım etmek. Hamdolsun devletimiz, hükumetimiz bunun hakkını veriyor. Biz de vatandaşlar olarak, bu ülkenin mensubu birer vatandaş olarak buradaki toplanan meblağı sizler namına Yemen'deki Müslüman kardeşlerimize göndereceğiz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilip, hazırlanan pasta kesilerek ikramda bulunuldu. Düzenlenen final maçına Kaymakam Ali Edip Budan, AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:19 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tranmere-Morecambe Maçında Yan Hakem Kramponlarını Evde Unutunca Maça Kösele Ayakkabı ile Çıktı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Ozan Tufan'ı İstiyoruz

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal: Asgari Ücret Alan Oyuncularımızla Fenerbahçe ile Aynı Puanı Topladık Fatih Terim, "Zehirlendim" Deyip Ertesi Gün Tatile Giden Serdar Aziz'in Biletini Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:28:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulu'da Kaymakamlık Voleybol Turnuvası Gelirleri Yemen'e Gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]