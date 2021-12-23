Kulu'da Kızılay butik mağazası dualarla açıldı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Kızılay Kulu Şubesi tarafından yardıma muhtaç vatandaşlar için 'butik mağazası' dualarla açıldı.

Türk Kızılay Kulu Şubesi vatandaşların farklı giyim eşyalarını ücretsiz olarak alabileceği 'Kızılay Butik Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan İlçe Kızılay Şube Başkanı Ahmet Yıldız, "Kulu Kızılay Şube tarafından yardıma muhtaç bin 378 aileye ulaştıklarını ve yapılan araştırmada Sosyal Yardımlaşma Vakfında kayıtlı olan ailelere de ulaşarak, 800 aileye giderek yerinde gördüklerini yaklaşık bin 400 aileye ulaşmış olduk. 'Bir mont, bir bot' adı altında yardımlarımızda şimdiye kadar 50 ye yakın vatandaşımıza bağışımız intikal etti. Yapmakta olduğumuz bu yardımlarımızı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan istişare ile organize edilerek yerinde intikal edilmektedir. Bu kıyafetlerin tamamına yakını yenidir. Çok azı ise yıkanıp ütülenip ihtiyaç sahipleri ihtiyaçları olan giysileri alarak ihtiyaçlarını gideriyorlar" dedi.

Açılış törenine katılan İlçe Kaymakamı Ali Edip, "Biz ilçelerde kaymakamlar, illerde de valiler olmak üzere aynı zamanda Kızılay'ın onursal başkanlarıyız. Şu anda burada misafir değil, aynı zamanda ev sahibiyiz. Sosyal Dayanışma Vakfı başkanlığımız adına bizimde yükümüzü hafiflettiği için teşekkür ediyorum. Kızılay sadece Türkiye'de değil, dünya çapında tüm mazlum ve mağdurlara yardım da ülkemizin bayrağını dalgalandırarak yardım eden bir sivil toplum örgütü. Hayırseverlerin ve iş insanlarının desteği ile şu an burada Kızılay butik mağazasını açıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ailelerinin ihtiyaçlarını gelerek buradan temin edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Kızılay Butik Mağazası Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, tarafından yapılan dualarla açıldı. Açılışa, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik ve diğer protokol üyeleri katıldı. - KONYA