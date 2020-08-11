Kulu'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında gerçekleştirilen en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi bu gün de devam etti.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Konya'nın Kulu ilçesindeki Kovid-19 tedbirleri denetimi Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kulu Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Yapılan denetimler kapsamında, konaklama tesisi, alışveriş merkezi, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu ve elektronik oyun yeri, park/piknik alanı, taksi durakları olmak üzere 183 iş yeri kontrol edildi.

Denetimde tüm vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılırken, iş yerlerine bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.