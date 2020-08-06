Kulu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında gerçekleştirilen en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Konya'nın Kulu ilçesindeki Kovid-19 tedbirleri denetimi başladı.

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla başlatılan denetimler kapsamında, konaklama tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, sosyete pazarı, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber/kuaför/güzellik merkezi, internet kafe/salonu ve elektronik oyun yeri, park/piknik alanı, lunapark/tematik park ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanları kontrol ediliyor.

Çalışma sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık veriliyor.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.