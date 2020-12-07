Kulu'da Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 10 kişiye para cezası - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri yasaklarını ihlal eden 10 kişiye toplam 18 bin lira para cezası kesildi.

Ülke genelinde uygulanan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişiye 3 bin 600 lira, maske takmayan 2 kişiye 1800 lira, karantinayı ihlal eden 1 kişiye 3 bin 150 lira ve sosyal mesafeyi ihlal eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Toplamda 18 bin lira para cezası uygulandı.